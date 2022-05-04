Шевченко может стать президентом! Легенда собрался заключить важную сделку

Шевченко намерен попробовать себя в новой должности / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший нападающий и тренер сборной Украины Андрей Шевченко среди претендентов на покупку итальянского футбольного клуба Пескара. Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации источника, Андрей Шевченко совместно с итальянскими предпринимателями намерен приобрести контрольный пакет акций команды.

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Пескара в нынешнем сезоне заняла в группе В Серии С, третьего по силе итальянского дивизиона, пятое место. Теперь клуб сыграет в переходном турнире за право выступать в Серии В.

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Напомним, что 15 января этого года Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба Дженоа спустя два месяца после назначения. Под его руководством клуб из Генуи набрал три очка в девяти матчах чемпионата Италии.