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Шевченко може стати президентом! Легенда зібрався укласти важливу угоду

Олексій Андрейцев
4 травня, 15:07
Знаменитий український форвард та тренер Андрій Шевченко має намір разом з компаньйонами купити контрольний пакет акцій футбольного клубу Пескара

Шевченко має намір спробувати себе на новій посаді / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Колишній нападник та тренер збірної України Андрій Шевченко серед претендентів на покупку італійського футбольного клубу Пескара. Про це повідомляє CalcioMercato.

За інформацією джерела, Андрій Шевченко спільно з італійськими підприємцями має намір придбати контрольний пакет акцій команди.

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Пескара цього сезону посіла в групі В Серії С, третього за силою італійського дивізіону, п'яте місце. Тепер клуб зіграє у перехідному турнірі за право виступати у Серії В.

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Нагадаємо, що 15 січня цього року Шевченко залишив посаду головного тренера італійського клубу Дженоа за два місяці після призначення. Під його керівництвом клуб з Генуї набрав три очки у дев'яти матчах чемпіонату Італії.