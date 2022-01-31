31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
31 января 17:00 Онлайн
Динамо --
Лудогорец --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шева на Москву не пойдет: поляки официально назначили нового главного тренера сборной

Александр Трикиша
31 января, 15:34
Эпопея с назначением Андрея Шевченко в сборную Польши наконец-то закончена. Поляки официально объявили имя нового наставника команды. И это не украинец

Шевченко точно не возглавит сборную Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководить сборной Польши будет Чеслав Михневич. Интересно, что несколько дней назад главным кандидатом был Адам Навалка.

Контракт подписан до конца года с возможностью продления, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Реклама

Главная задача, которая стоит перед Михневичем – вывести свою команду в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Для этого нужно в стыковых матчах обыграть Россию, а затем победителя пары Швеция – Чехия. Матчи пройдут в марте.

Реклама

Михневич в качестве тренера дважды становился чемпионом Польши, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны. Также в качестве достижений ему приписывают вывод Легии в групповой этап Лиги Европы.

Что касается Шевченко, то ранее в Польше сообщили, что отказали украинцу из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.