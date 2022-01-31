Шева на Москву не пойдет: поляки официально назначили нового главного тренера сборной

Шевченко точно не возглавит сборную Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководить сборной Польши будет Чеслав Михневич. Интересно, что несколько дней назад главным кандидатом был Адам Навалка.

Контракт подписан до конца года с возможностью продления, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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Главная задача, которая стоит перед Михневичем – вывести свою команду в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Для этого нужно в стыковых матчах обыграть Россию, а затем победителя пары Швеция – Чехия. Матчи пройдут в марте.

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Михневич в качестве тренера дважды становился чемпионом Польши, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны. Также в качестве достижений ему приписывают вывод Легии в групповой этап Лиги Европы.

Что касается Шевченко, то ранее в Польше сообщили, что отказали украинцу из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.