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Шева на Москву не піде: поляки офіційно призначили нового головного тренера збірної

Олександр Трикіша
31 січня, 15:34
Епопея з призначенням Андрія Шевченка до збірної Польщі нарешті закінчена. Поляки офіційно оголосили ім'я нового наставника команди. І це не українець

Шевченко точно не очолить збірну Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Керуватиме збірною Польщі Чеслав Міхневич. Цікаво, що кілька днів тому головним кандидатом був Адам Навалка.

Контракт підписано до кінця року з можливістю продовження, повідомляє сайт Польського футбольного союзу.

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Головне завдання, яке стоїть перед Міхневичем – вивести свою команду у фінальну частину чемпіонату світу 2022 року.

Для цього потрібно у стикових матчах обіграти Росію, а потім переможця пари Швеція – Чехія. Матчі відбудуться у березні.

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Міхневич як тренер двічі ставав чемпіоном Польщі, вигравав Кубок і двічі – Суперкубок країни. Також як досягнення йому приписують виведення Легії в груповий етап Ліги Європи.

Щодо Шевченка, то раніше в Польщі повідомили, що відмовили українцю через дружбу із Романом Абрамовичем. Нібито російський олігарх міг би попросити здати гру росіянам у плей-офф.