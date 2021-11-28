Шева идет за первой победой: где смотреть матч Удинезе – Дженоа

Андрей Шевченко проведет второй матч во главе Дженоа / Фото: genoacfc.it

Поединок Удинезе – Дженоа начнется в 13:30 по киевскому времени. Представляем список трансляций матча Серии А.

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Где смотреть матч Удинезе – Дженоа

Megogo (Украина)

Arena Sport 2 HD (Сербия/Словения)

Arena Sport 4 HD (Хорватия)

beIN Connect (Франция)

beIN Sports 7 HD max (Франция)

Blue Sport 1 HD

Blue ZOOM D (Швейцария)

BT Sport 2 HD

C More Fotboll HD

C More Sport 2 (Финляндия)

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 4 HD

Digi Sport 3 (Румыния)

Eleven Sports 1 HD (Польша)

Eleven Sports 4 HD (Польша)

Look Sport 2 HD (Румыния)

Матч! Футбол 1 (Россия)

Nova Sport 4 HD (Чехия)

Ring Bulgaria HD (Болгария)

S Sport 2 HD (Турция)

S Sport+ (Турция)

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Sky Sport 251 HD (Италия)

Sky Sport Calcio HD

Sky Sport 4K UHD (Италия)

Sport 2 HD (Венгрия)

Sport TV2 HD (Португалия)

SuperSport Football HD

Telekom Sport 2 HD (Румыния)

TSN 3 HD (Мальта)

Обе команды ведут борьбу за выживание. Удинезе располагается на 16-м месте, имея в своем активе 14 очков после 13 туров. Дженоа идет на 18-м месте – у них 9 баллов.

М Команда И В Н П З - П О 1. Наполи 13 10 2 1 26 - 7 32 2. Милан 13 10 2 1 29 - 15 32 3. Интер 14 9 4 1 34 - 15 31 4. Аталанта 14 8 4 2 28 - 17 28 5. Рома 13 7 1 5 23 - 15 22 6. Лацио 13 6 3 4 25 - 21 21 7. Фиорентина 14 7 0 7 21 - 19 21 8. Ювентус 14 6 3 5 18 - 16 21 9. Верона 14 5 4 5 28 - 25 19 10. Эмполи 14 6 1 7 21 - 26 19 11. Болонья 13 5 3 5 19 - 24 18 12. Торино 13 5 2 6 17 - 13 17 13. Сассуоло 13 4 3 6 19 - 20 15 14. Сампдория 14 4 3 7 20 - 26 15 15. Венеция 14 4 3 7 12 - 21 15 16. Удинезе 13 3 5 5 16 - 20 14 17. Специя 13 3 2 8 15 - 31 11 18. Дженоа 13 1 6 6 17 - 26 9 19. Кальяри 14 1 5 8 16 - 29 8 20. Салернитана 14 2 2 10 11 - 29 8

В последних пяти поединках Удинезе одержал лишь одну победу, а всего у них в текущем сезоне он трижды выигрывал. Дженоа же имеет в своем активе лишь одну победу, которая была еще в начале сентября.

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В прошлом туре Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера Дженоа, но стартовый матч в Серии А проиграл Роме Жозе Моуринью.

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Букмекеры считают, что и сегодня матч для Дженоа завершится поражением: коэффициент на победу Удинезе – 1.84, на ничью – 3.68, на победу Дженоа – 5.00.