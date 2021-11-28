28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шева идет за первой победой: где смотреть матч Удинезе – Дженоа

Александр Трикиша
28 ноября, 10:57
В воскресенье, 28 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Италии: в Удине на стадионе "Дачия Арена" Удинезе примет Дженоа Андрея Шевченко. Смотреть матч можно на ТВ и в интернете

Андрей Шевченко проведет второй матч во главе Дженоа / Фото: genoacfc.it

Поединок Удинезе – Дженоа начнется в 13:30 по киевскому времени. Представляем список трансляций матча Серии А.

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Где смотреть матч Удинезе – Дженоа

  • Megogo (Украина)
  • Arena Sport 2 HD (Сербия/Словения)
  • Arena Sport 4 HD (Хорватия)
  • beIN Connect (Франция)
  • beIN Sports 7 HD max (Франция)
  • Blue Sport 1 HD
  • Blue ZOOM D (Швейцария)
  • BT Sport 2 HD
  • C More Fotboll HD
  • C More Sport 2 (Финляндия)
  • Cosmote Sport 3 HD
  • Cytavision Sports 4 HD
  • Digi Sport 3 (Румыния)
  • Eleven Sports 1 HD (Польша)
  • Eleven Sports 4 HD (Польша)
  • Look Sport 2 HD (Румыния)
  • Матч! Футбол 1 (Россия)
  • Nova Sport 4 HD (Чехия)
  • Ring Bulgaria HD (Болгария)
  • S Sport 2 HD (Турция)
  • S Sport+ (Турция)
  • Setanta Sports 2 Eurasia HD
  • Sky Sport 251 HD (Италия)
  • Sky Sport Calcio HD
  • Sky Sport 4K UHD (Италия)
  • Sport 2 HD (Венгрия)
  • Sport TV2 HD (Португалия)
  • SuperSport Football HD
  • Telekom Sport 2 HD (Румыния)
  • TSN 3 HD (Мальта)

Обе команды ведут борьбу за выживание. Удинезе располагается на 16-м месте, имея в своем активе 14 очков после 13 туров. Дженоа идет на 18-м месте – у них 9 баллов.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1.Наполи13102126-732
2.Милан13102129-1532
3.Интер1494134-1531
4.Аталанта1484228-1728
5.Рома1371523-1522
6.Лацио1363425-2121
7.Фиорентина1470721-1921
8.Ювентус1463518-1621
9.Верона1454528-2519
10.Эмполи1461721-2619
11.Болонья1353519-2418
12.Торино1352617-1317
13.Сассуоло1343619-2015
14.Сампдория1443720-2615
15.Венеция1443712-2115
16.Удинезе1335516-2014
17.Специя1332815-3111
18.Дженоа1316617-269
19.Кальяри1415816-298
20.Салернитана14221011-298

В последних пяти поединках Удинезе одержал лишь одну победу, а всего у них в текущем сезоне он трижды выигрывал. Дженоа же имеет в своем активе лишь одну победу, которая была еще в начале сентября.

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В прошлом туре Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера Дженоа, но стартовый матч в Серии А проиграл Роме Жозе Моуринью.

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Букмекеры считают, что и сегодня матч для Дженоа завершится поражением: коэффициент на победу Удинезе – 1.84, на ничью – 3.68, на победу Дженоа – 5.00.