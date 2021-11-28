Шева идет за первой победой: где смотреть матч Удинезе – Дженоа

Андрей Шевченко проведет второй матч во главе Дженоа / Фото: genoacfc.it
Поединок Удинезе – Дженоа начнется в 13:30 по киевскому времени. Представляем список трансляций матча Серии А.
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Где смотреть матч Удинезе – Дженоа
- Megogo (Украина)
- Arena Sport 2 HD (Сербия/Словения)
- Arena Sport 4 HD (Хорватия)
- beIN Connect (Франция)
- beIN Sports 7 HD max (Франция)
- Blue Sport 1 HD
- Blue ZOOM D (Швейцария)
- BT Sport 2 HD
- C More Fotboll HD
- C More Sport 2 (Финляндия)
- Cosmote Sport 3 HD
- Cytavision Sports 4 HD
- Digi Sport 3 (Румыния)
- Eleven Sports 1 HD (Польша)
- Eleven Sports 4 HD (Польша)
- Look Sport 2 HD (Румыния)
- Матч! Футбол 1 (Россия)
- Nova Sport 4 HD (Чехия)
- Ring Bulgaria HD (Болгария)
- S Sport 2 HD (Турция)
- S Sport+ (Турция)
- Setanta Sports 2 Eurasia HD
- Sky Sport 251 HD (Италия)
- Sky Sport Calcio HD
- Sky Sport 4K UHD (Италия)
- Sport 2 HD (Венгрия)
- Sport TV2 HD (Португалия)
- SuperSport Football HD
- Telekom Sport 2 HD (Румыния)
- TSN 3 HD (Мальта)
Обе команды ведут борьбу за выживание. Удинезе располагается на 16-м месте, имея в своем активе 14 очков после 13 туров. Дженоа идет на 18-м месте – у них 9 баллов.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Наполи
|13
|10
|2
|1
|26
|-
|7
|32
|2.
|Милан
|13
|10
|2
|1
|29
|-
|15
|32
|3.
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34
|-
|15
|31
|4.
|Аталанта
|14
|8
|4
|2
|28
|-
|17
|28
|5.
|Рома
|13
|7
|1
|5
|23
|-
|15
|22
|6.
|Лацио
|13
|6
|3
|4
|25
|-
|21
|21
|7.
|Фиорентина
|14
|7
|0
|7
|21
|-
|19
|21
|8.
|Ювентус
|14
|6
|3
|5
|18
|-
|16
|21
|9.
|Верона
|14
|5
|4
|5
|28
|-
|25
|19
|10.
|Эмполи
|14
|6
|1
|7
|21
|-
|26
|19
|11.
|Болонья
|13
|5
|3
|5
|19
|-
|24
|18
|12.
|Торино
|13
|5
|2
|6
|17
|-
|13
|17
|13.
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|19
|-
|20
|15
|14.
|Сампдория
|14
|4
|3
|7
|20
|-
|26
|15
|15.
|Венеция
|14
|4
|3
|7
|12
|-
|21
|15
|16.
|Удинезе
|13
|3
|5
|5
|16
|-
|20
|14
|17.
|Специя
|13
|3
|2
|8
|15
|-
|31
|11
|18.
|Дженоа
|13
|1
|6
|6
|17
|-
|26
|9
|19.
|Кальяри
|14
|1
|5
|8
|16
|-
|29
|8
|20.
|Салернитана
|14
|2
|2
|10
|11
|-
|29
|8
В последних пяти поединках Удинезе одержал лишь одну победу, а всего у них в текущем сезоне он трижды выигрывал. Дженоа же имеет в своем активе лишь одну победу, которая была еще в начале сентября.
В прошлом туре Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера Дженоа, но стартовый матч в Серии А проиграл Роме Жозе Моуринью.
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Букмекеры считают, что и сегодня матч для Дженоа завершится поражением: коэффициент на победу Удинезе – 1.84, на ничью – 3.68, на победу Дженоа – 5.00.