Шева йде за першою перемогою: де дивитися матч Удінезе – Дженоа

Андрій Шевченко проведе другий матч на чолі Дженоа / Фото: genoacfc.it

Поєдинок Удінезе – Дженоа розпочнеться о 13:30 за київським часом. Пропонуємо список трансляцій матчу Серії А.

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Де дивитись матч Удінезе – Дженоа

Мегого (Україна)

Arena Sport 2 HD (Сербія/Словенія)

Arena Sport 4 HD (Хорватія)

beIN Connect (Франція)

beIN Sports 7 HD max (Франція)

Blue Sport 1 HD

Blue ZOOM D (Швейцарія)

BT Sport 2 HD

C More Fotboll HD

C More Sport 2 (Фінляндія)

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 4 HD

Digi Sport 3 (Румунія)

Eleven Sports 1 HD (Польща)

Eleven Sports 4 HD (Польща)

Look Sport 2 HD (Румунія)

Матч! Футбол 1 (Росія)

Nova Sport 4 HD (Чехія)

Ring Bulgaria HD (Болгарія)

S Sport 2 HD (Туреччина)

S Sport+ (Туреччина)

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Sky Sport 251 HD (Італія)

Sky Sport Calcio HD

Sky Sport 4K UHD (Італія)

Sport 2 HD (Угорщина)

Sport TV2 HD (Португалія)

SuperSport Football HD

Telekom Sport 2 HD (Румунія)

TSN 3 HD (Мальта)

Обидві команди борються за виживання. Удінезе розташовується на 16-му місці, маючи у своєму активі 14 очок після 13 турів. Дженоа йде на 18-му місці – у них 9 балів.

М Команда І В Н П З - П О 1. Наполі 13 10 2 1 26 - 7 32 2. Мілан 13 10 2 1 29 - 15 32 3. Інтер 14 9 4 1 34 - 15 31 4. Аталанта 14 8 4 2 28 - 17 28 5. Рома 13 7 1 5 23 - 15 22 6. Лаціо 13 6 3 4 25 - 21 21 7. Фіорентина 14 7 0 7 21 - 19 21 8. Ювентус 14 6 3 5 18 - 16 21 9. Верона 14 5 4 5 28 - 25 19 10. Емполі 14 6 1 7 21 - 26 19 11. Болонья 13 5 3 5 19 - 24 18 12. Торіно 13 5 2 6 17 - 13 17 13. Сассуоло 13 4 3 6 19 - 20 15 14. Сампдорія 14 4 3 7 20 - 26 15 15. Венеція 14 4 3 7 12 - 21 15 16. Удінезе 13 3 5 5 16 - 20 14 17. Спеція 13 3 2 8 15 - 31 11 18. Дженоа 13 1 6 6 17 - 26 9 19. Кальярі 14 1 5 8 16 - 29 8 20. Салернітана 14 2 2 10 11 - 29 8

В останніх п'яти поєдинках Удінезе здобув лише одну перемогу, а всього цього сезону він тричі вигравав. Дженоа має у своєму активі лише одну перемогу, яка була ще на початку вересня.

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У минулому турі Андрій Шевченко дебютував як головний тренер Дженоа, але стартовий матч у Серії А програв Ромі Жозе Моурінью.

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Букмекери вважають, що і сьогодні матч для Дженоа завершиться поразкою: коефіцієнт на перемогу Удінезе – 1.84, на нічию – 3.68, на перемогу Дженоа – 5.00.