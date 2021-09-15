Шерифу интереснее было бы играть в чемпионате Украины: откровения экс-игрока сборной Молдовы

Сергей Даду раньше играл в Тирасполе / Фото: Шериф

Бывший нападающий Шерифа и сборной Молдовы Сергей Даду поделился ожиданиями от дебюта тираспольской команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

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"Шериф – не олицетворение молдавского чемпионата. Он вынужден здесь играть. Может, интереснее было бы играть в чемпионате Украины или Румынии. Это потребует больших вложений, чем сейчас. Не каждый год будешь чемпионом, меньше шансов прорваться в Лигу чемпионов. Но для Шерифа было бы лучше встречаться с Шахтером чаще, а не только в группе ЛЧ", – цитирует бывшего форварда Sport24.

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"В матче с "горняками" Шерифу терять нечего, надо спокойно играть. Тут все зависит от того, как настроит команду главный тренер Вернидуб. А на группу ЛЧ и настраивать не нужно, скорее успокоить бы. Думаю, Шериф с Шахтером поборются друг с другом за третье место. Тем более Вернидубу есть, что доказывать в противостоянии с украинцами", – убежден Даду.

Напомним, что у букмекеров Шахтер выступает сегодня в роли фаворита матча: коэффициент на победу команд Роберто Де Дзерби – 1.93, на ничью – 3.56, на победу Шерифа – 4.62.