Шерифу цікавіше грати в чемпіонаті України: одкровення ексгравця збірної Молдови

Сергій Даду раніше грав у Тирасполі / Фото: Шериф

Колишній нападник Шерифа і збірної Молдови Сергій Даду поділився очікуваннями від дебюту тираспольської команди в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Онлайн матчу Шериф – Шахтар вже йде на нашому сайті.

"Шериф – не уособлення молдавського чемпіонату. Він змушений тут грати. Може, цікавіше було б грати в чемпіонаті України або Румунії. Це потребує більших вкладень, ніж зараз. Не щороку будеш чемпіоном, менше шансів прорватися в Лігу чемпіонів. Але для Шерифа було б краще зустрічатися з Шахтарем частіше, а не тільки в групі ЛЧ" , – цитує колишнього форварда Sport24.

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"У матчі з "гірниками" Шерифу втрачати нічого, треба спокійно грати. Тут все залежить від того, як налаштує команду головний тренер Вернидуб. А на групу ЛЧ і налаштовувати не потрібно, швидше заспокоїти б. Думаю, Шериф з Шахтарем поборються один з одним за третє місце. Тим більше Вернидубу є, що доводити в протистоянні з українцями", – переконаний Даду.

Нагадаємо, що у букмекерів Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.93, на нічию – 3.56, на перемогу Шерифа – 4.62.