15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
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15 вересня 22:00
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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15 вересня 22:00
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Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шерифу цікавіше грати в чемпіонаті України: одкровення ексгравця збірної Молдови

Любомир Луканюк
15 вересня, 16:33
Відомий молдавський футболіст Сергій Даду вважає, що Шериф буде боротися з Шахтарем за третє місце в групі Ліги чемпіонів

Сергій Даду раніше грав у Тирасполі / Фото: Шериф

Колишній нападник Шерифа і збірної Молдови Сергій Даду поділився очікуваннями від дебюту тираспольської команди в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Онлайн матчу Шериф – Шахтар вже йде на нашому сайті.

"Шериф – не уособлення молдавського чемпіонату. Він змушений тут грати. Може, цікавіше було б грати в чемпіонаті України або Румунії. Це потребує більших вкладень, ніж зараз. Не щороку будеш чемпіоном, менше шансів прорватися в Лігу чемпіонів. Але для Шерифа було б краще зустрічатися з Шахтарем частіше, а не тільки в групі ЛЧ" , – цитує колишнього форварда Sport24.

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"У матчі з "гірниками" Шерифу втрачати нічого, треба спокійно грати. Тут все залежить від того, як налаштує команду головний тренер Вернидуб. А на групу ЛЧ і налаштовувати не потрібно, швидше заспокоїти б. Думаю, Шериф з Шахтарем поборються один з одним за третє місце. Тим більше Вернидубу є, що доводити в протистоянні з українцями", – переконаний Даду.

Нагадаємо, що у букмекерів Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.93, на нічию – 3.56, на перемогу Шерифа – 4.62.

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