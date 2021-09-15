Шериф – Шахтар: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Слідом за Динамо, яке напередодні зіграло 0:0 з Бенфікою, в середу, 15 вересня, відкриває груповий турнір Ліги чемпіонів і Шахтар. Онлайн Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті. Початок матчу в Тирасполі – о 19:45 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ ШЕРИФ – ШАХТАР
- Megogo (Україна)
- Arena Sport 2 HD Сербія
- Arena Sport 3 HD Хорватія
- beIN Sports 3 HD Франція
- beIN Sports MENA Premium 2 HD
- BT Sport ESPN HD
- C More Sport 2 HD Фінляндія
- Cosmote Sport 3 HD
- Eleven Sports 3 Португалія
- LaLiga TV Bar M1
- Look Sport RO 1 HD
- M. Liga de Campeones 2 HD
- Матч! Росія
- Nova Sport 4 HD Чехія
- Pickx + Sports 3
- Prime TV Молдова
- Ring HD Болгарія
- Sky Sport 254 HD Італія
- Sky Sport 4 HD Австрія
- Sky Sport Football HD Італія
- Stod 2 Sport 3
- Telekom Sport RO 3 HD
- TSN 8 HD Мальта
- TV3 MAX HD Данія
- ViaPlay Baltic HD
- ViaPlay HD Данія
- Ziggo Sport Voetbal HD
ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб:
"Шахтар нам добре знайомий. Це сильна команда, де грає багато висококваліфікованих бразильців. Якщо з боку наших суперників буде недооцінка, то це плюс для нас. Будемо битися, будемо прагнути грати в хороший футбол. Сподіваємося на позитивний результат"
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:
"Неважливо, фаворити ми перед матчем з Шерифом чи ні. Так само я не дивлюся, чи є на папері Інтер або Реал фаворитом перед зустріччю з нами. Шахтар може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них усіх. Тому ми просто маємо думати про себе"
ПРОГНОЗ НА ШЕРИФ – ШАХТАР
Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.82, на нічию – 3.40, на перемогу Шерифа – 5.30. Згідно з цими котируваннями, ймовірність виграшу "гірників" становить 53%, нічиєї – 29%, виграшу чемпіонів Молдови – 18%.
Але Шериф, вибивши на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів Црвену Звезду і загребське Динамо, вже довів, що здатний дивувати. Тому Шахтарю на прогулянку точно розраховувати не варто.
Читайте також: Костюм не пошкодую: на що готовий Вернидуб в разі перемоги над Шахтарем