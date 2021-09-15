15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шериф – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
15 сентября, 13:30
Поединок "горняков" против чемпионов Молдовы в Тирасполе начнется сегодня в 19:45. Шахтер – фаворит, но Шериф уже доказал, что способен на сюрпризы

Де Дзерби vs Вернидуб / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вслед за Динамо, накануне сыгравшим 0:0 с Бенфикой, в среду, 15 сентября, открывает групповой турнир Лиги чемпионов и Шахтер. Онлайн Шериф – Шахтер доступен на нашем сайте. Начало матча в Тирасполе – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШЕРИФ – ШАХТЕР

  • Megogo (Украина)
  • Arena Sport 2 HD Сербия
  • Arena Sport 3 HD Хорватия
  • beIN Sports 3 HD Франция
  • beIN Sports MENA Premium 2 HD
  • BT Sport ESPN HD
  • C More Sport 2 HD Финляндия
  • Cosmote Sport 3 HD
  • Eleven Sports 3 Португалия
  • LaLiga TV Bar M1
  • Look Sport RO 1 HD
  • M. Liga de Campeones 2 HD
  • Матч! Россия
  • Nova Sport 4 HD Чехия
  • Pickx+ Sports 3
  • Prime TV Молдова
  • Ring HD Болгария
  • Sky Sport 254 HD Италия
  • Sky Sport 4 HD Австрия
  • Sky Sport Football HD Италия
  • Stod 2 Sport 3
  • Telekom Sport RO 3 HD
  • TSN 8 HD Мальта
  • TV3 MAX HD Дания
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay HD Дания
  • Ziggo Sport Voetbal HD

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шериф впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб:

"Шахтер нам хорошо знаком. Это сильная команда, где играет много высококвалифицированных бразильцев. Если со стороны наших соперников будет недооценка, то это плюс для нас. Будем сражаться, будем стремиться играть в хороший футбол. Надеемся на положительный результат"

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Неважно, фавориты мы перед матчем с Шерифом или нет. Точно так же я не смотрю, является ли на бумаге Интер или Реал фаворитом перед встречей с нами. Шахтер может уступить всем этим командам, но я уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе"

ПРОГНОЗ НА ШЕРИФ – ШАХТЕР

Шахтер выступает сегодня в роли фаворита матча: коэффициент на победу команд Роберто Де Дзерби – 1.82, на ничью – 3.40, на победу Шерифа – 5.30. Согласно этим котировкам, вероятность выигрыша "горняков" составляет 53%, ничьей – 29%, выигрыша чемпионов Молдовы – 18%.

Но Шериф, выбив на пути в групповой турнир Лиги чемпионов Црвену Звезду и загребское Динамо, уже доказал, что способен удивлять. Поэтому Шахтеру на прогулку точно рассчитывать не стоит.

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