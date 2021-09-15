Шериф – Шахтар: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Де Дзербі vs Вернидуб / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Слідом за Динамо, яке напередодні зіграло 0:0 з Бенфікою, в середу, 15 вересня, відкриває груповий турнір Ліги чемпіонів і Шахтар. Онлайн Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті. Початок матчу в Тирасполі – о 19:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШЕРИФ – ШАХТАР

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ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шериф уперше вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб:

"Шахтар нам добре знайомий. Це сильна команда, де грає багато висококваліфікованих бразильців. Якщо з боку наших суперників буде недооцінка, то це плюс для нас. Будемо битися, будемо прагнути грати в хороший футбол. Сподіваємося на позитивний результат"

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Неважливо, фаворити ми перед матчем з Шерифом чи ні. Так само я не дивлюся, чи є на папері Інтер або Реал фаворитом перед зустріччю з нами. Шахтар може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них усіх. Тому ми просто маємо думати про себе"

ПРОГНОЗ НА ШЕРИФ – ШАХТАР

Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.82, на нічию – 3.40, на перемогу Шерифа – 5.30. Згідно з цими котируваннями, ймовірність виграшу "гірників" становить 53%, нічиєї – 29%, виграшу чемпіонів Молдови – 18%.

Але Шериф, вибивши на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів Црвену Звезду і загребське Динамо, вже довів, що здатний дивувати. Тому Шахтарю на прогулянку точно розраховувати не варто.

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