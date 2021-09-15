15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шериф – Шахтар: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
15 вересня, 13:30
Поєдинок "гірників" проти чемпіонів Молдови в Тирасполі почнеться сьогодні о 19:45. Шахтар – фаворит, але Шериф уже довів, що здатний на сюрпризи

Де Дзербі vs Вернидуб / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Слідом за Динамо, яке напередодні зіграло 0:0 з Бенфікою, в середу, 15 вересня, відкриває груповий турнір Ліги чемпіонів і Шахтар. Онлайн Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті. Початок матчу в Тирасполі – о 19:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШЕРИФ – ШАХТАР

  • Megogo (Україна)
  • Arena Sport 2 HD Сербія
  • Arena Sport 3 HD Хорватія
  • beIN Sports 3 HD Франція
  • beIN Sports MENA Premium 2 HD
  • BT Sport ESPN HD
  • C More Sport 2 HD Фінляндія
  • Cosmote Sport 3 HD
  • Eleven Sports 3 Португалія
  • LaLiga TV Bar M1
  • Look Sport RO 1 HD
  • M. Liga de Campeones 2 HD
  • Матч! Росія
  • Nova Sport 4 HD Чехія
  • Pickx + Sports 3
  • Prime TV Молдова
  • Ring HD Болгарія
  • Sky Sport 254 HD Італія
  • Sky Sport 4 HD Австрія
  • Sky Sport Football HD Італія
  • Stod 2 Sport 3
  • Telekom Sport RO 3 HD
  • TSN 8 HD Мальта
  • TV3 MAX HD Данія
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay HD Данія
  • Ziggo Sport Voetbal HD

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шериф уперше вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб:

"Шахтар нам добре знайомий. Це сильна команда, де грає багато висококваліфікованих бразильців. Якщо з боку наших суперників буде недооцінка, то це плюс для нас. Будемо битися, будемо прагнути грати в хороший футбол. Сподіваємося на позитивний результат"

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Неважливо, фаворити ми перед матчем з Шерифом чи ні. Так само я не дивлюся, чи є на папері Інтер або Реал фаворитом перед зустріччю з нами. Шахтар може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них усіх. Тому ми просто маємо думати про себе"

ПРОГНОЗ НА ШЕРИФ – ШАХТАР

Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.82, на нічию – 3.40, на перемогу Шерифа – 5.30. Згідно з цими котируваннями, ймовірність виграшу "гірників" становить 53%, нічиєї – 29%, виграшу чемпіонів Молдови – 18%.

Але Шериф, вибивши на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів Црвену Звезду і загребське Динамо, вже довів, що здатний дивувати. Тому Шахтарю на прогулянку точно розраховувати не варто.

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