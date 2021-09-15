Костюм не пошкодую: на що готовий піти Вернидуб в разі перемоги над Шахтарем

Український тренер Юрій Вернидуб дебютує в основній сітці Ліги чемпіонів. Його Шериф сьогодні зустрінеться з донецьким Шахтарем

Юрій Вернидуб

Шериф вперше в історії пробився в груповий етап Ліги Європи, що вже є грандіозним результатом для команди. Онлайн Шериф – Шахтар є на нашому сайті.

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На передматчевій прес-конференції у наставника команди Юрія Вернидуба запитали, на що він готовий піти, якщо його команда вийде з групи.

"Поголитися наголо? У мене і так волосся мало. голити нічого. Можу точно сказати, що на груповому етапі зміню спортивний костюм на класичний. Потрібно солідно виглядати. Але це не буде стримувати мене в емоціях. Якщо будемо вигравати у Шахтаря, то я не пошкодую свій новий костюм. Зроблю підкат, не замислюючись", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови.