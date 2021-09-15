Костюм не пожалею: на что готов пойти Вернидуб в случае победы над Шахтером

Украинский тренер Юрий Вернидуб дебютирует в основной сетке Лиги чемпионов. Его Шериф сегодня встретится с донецким Шахтером

Юрий Вернидуб

Шериф впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Европы, что уже является грандиозным результатом для команды. Онлайн Шериф – Шахтер есть на нашем сайте.

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На предматчевой пресс-конференции у наставника команды Юрия Вернидуба спросили, на что он готов пойти, если его команда выйдет из группы.

"Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у Шахтера, то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат, не задумываясь", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Вернидуб возглавил Шериф в декабре прошлого года и сразу же привел к золотым медалям чемпионата Молдовы.