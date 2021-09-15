Шериф – Шахтер и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 15 сентября

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters

В центральном для Украины матче дня встречаются тираспольский Шериф и донецкий Шахтер. Шериф – Шахтер трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Вашему вниманию – расписание игр среды в Лиге чемпионов, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

Группа D

19:45. Шериф – Шахтер

Котировки: 5.20 – 3.55 – 1.79

22:00. Интер – Реал

Котировки: 2.51 – 3.60 – 2.98

Группа А

22:00. Манчестер Сити – Лейпциг

Котировки: 1.35 – 5.30 – 9.70

22:00. Брюгге – ПСЖ

Котировки: 11.00 – 6.30 – 1.28

Группа B

Реклама

22:00. Ливерпуль – Милан

Котировки: 1.45 – 4.85 – 7.30

22:00. Атлетико – Порту

Котировки: 1.60 – 3.85 – 6.80

Группа C

19:45. Бешикташ – Боруссия Д

Котировки: 5.40 – 4.45 – 1.60

22:00. Спортинг – Аякс

Котировки: 3.05 – 3.50 – 2.38

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, накануне первый матч группового раунда Лиги чемпионов провело киевское Динамо, дома сыгравшее 0:0 с португальской Бенфикой.

Добавим, что во втором туре ЛЧ Шахтер сыграет в Киеве с Интером (28 сентября), а Динамо – с Баварией в Мюнхене (29 сентября).