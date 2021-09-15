14 сентября 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
Севилья 1
Зальцбург 1
14 сентября 22:00
Динамо 0
Бенфика 0
14 сентября 22:00
Барселона 0
Бавария 3
14 сентября 22:00
Челси 1
Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 сентября 22:00
Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
Вильярреал 2
Аталанта 2
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шериф – Шахтер и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 15 сентября

Андрей Трофимов
15 сентября, 10:43
В среду проходит еще восемь поединков стартового тура самого престижного футбольного еврокубка

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters

В центральном для Украины матче дня встречаются тираспольский Шериф и донецкий Шахтер. Шериф – Шахтер трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Вашему вниманию – расписание игр среды в Лиге чемпионов, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

Группа D

19:45. Шериф – Шахтер
Котировки: 5.20 – 3.55 – 1.79

22:00. Интер – Реал
Котировки: 2.51 – 3.60 – 2.98

Группа А

22:00. Манчестер Сити – Лейпциг
Котировки: 1.35 – 5.30 – 9.70

22:00. Брюгге – ПСЖ
Котировки: 11.00 – 6.30 – 1.28

Группа B

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22:00. Ливерпуль – Милан
Котировки: 1.45 – 4.85 – 7.30

22:00. Атлетико – Порту
Котировки: 1.60 – 3.85 – 6.80

Группа C

19:45. Бешикташ – Боруссия Д
Котировки: 5.40 – 4.45 – 1.60

22:00. Спортинг – Аякс
Котировки: 3.05 – 3.50 – 2.38

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, накануне первый матч группового раунда Лиги чемпионов провело киевское Динамо, дома сыгравшее 0:0 с португальской Бенфикой.

Добавим, что во втором туре ЛЧ Шахтер сыграет в Киеве с Интером (28 сентября), а Динамо – с Баварией в Мюнхене (29 сентября).

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