15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шериф – Шахтар та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 15 вересня

Андрій Трофімов
15 вересня, 10:43
У середу відбуваються ще вісім поєдинків стартового туру найпрестижнішого футбольного єврокубка

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

У центральному для України матчі дня зустрічаються тираспольський Шериф і донецький Шахтар. Шериф – Шахтар трансляція онлайн доступна на нашому сайті.

До вашої уваги – розклад ігор середи в Лізі чемпіонів, котирування букмекерів і оновлювані результати.

СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ

Група D

19:45. Шериф – Шахтар
Котирування: 5.20 – 3.55 – 1.79

22:00. Інтер – Реал
Котирування: 2.51 – 3.60 – 2.98

Група А

22:00. Манчестер Сіті – Лейпциг
Котирування: 1.35 – 5.30 – 9.70

22:00. Брюгге – ПСЖ
Котирування: 11.00 – 6.30 – 1.28

Група B

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22:00. Ліверпуль – Мілан
Котирування: 1.45 – 4.85 – 7.30

22:00. Атлетіко – Порту
Котирування: 1.60 – 3.85 – 6.80

Група C

19:45. Бешикташ – Боруссія Д
Котирування: 5.40 – 4.45 – 1.60

22:00. Спортинг – Аякс
Котирування: 3.05 – 3.50 – 2.38

Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні перший матч групового раунду Ліги чемпіонів провело київське Динамо, вдома зігравши 0:0 з португальською Бенфікою.

Додамо, що в другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).

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