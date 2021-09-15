Шериф – Шахтар та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 15 вересня

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters
У центральному для України матчі дня зустрічаються тираспольський Шериф і донецький Шахтар. Шериф – Шахтар трансляція онлайн доступна на нашому сайті.
До вашої уваги – розклад ігор середи в Лізі чемпіонів, котирування букмекерів і оновлювані результати.
СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ
Група D
19:45. Шериф – Шахтар
Котирування: 5.20 – 3.55 – 1.79
22:00. Інтер – Реал
Котирування: 2.51 – 3.60 – 2.98
Група А
22:00. Манчестер Сіті – Лейпциг
Котирування: 1.35 – 5.30 – 9.70
22:00. Брюгге – ПСЖ
Котирування: 11.00 – 6.30 – 1.28
Група B
22:00. Ліверпуль – Мілан
Котирування: 1.45 – 4.85 – 7.30
22:00. Атлетіко – Порту
Котирування: 1.60 – 3.85 – 6.80
Група C
19:45. Бешикташ – Боруссія Д
Котирування: 5.40 – 4.45 – 1.60
22:00. Спортинг – Аякс
Котирування: 3.05 – 3.50 – 2.38
Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo
Нагадаємо, напередодні перший матч групового раунду Ліги чемпіонів провело київське Динамо, вдома зігравши 0:0 з португальською Бенфікою.
Додамо, що в другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).