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Шериф испортил Шахтеру прощание с Лигой чемпионов

Андрей Трофимов
7 декабря, 23:54
"Горняки" на последних секундах упустили победу над тираспольским клубом и завершили групповой этап с одним очком

Гол Фернандо не помог Шахтеру выиграть / Фото: REUTERS

Донецкий Шахтер не может занести себе в актив нынешний еврокубковый сезон. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов и осталась без евровесны.

Последний матч группового этапа с Шерифом турнирного значения не имел. Но иногда дело престижа важнее очков. "Горняки" должны были на мажорной ноте завершить минорный сезон. Добыть хотя бы одну победу в ЛЧ. Им это не удалось.

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Шахтер на правах фаворита провел матч в атаках и создал не мало голевых моментов. Дважды в первом тайме Шериф спасал каркас ворот – после ударов Соломона и Додо. А вот после удара Фернандо мяч нашел щель между ногами защитников и прокатился мимо вратаря в дальний угол.

После перерыва голевых моментов стало меньше, но казалось "горняки" своего не упустят. На последней минуте Мудрик вышел один на один и не переиграл вратаря.

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И тут же сработало старое футбольное правило. Не забил Шахтер, забили Шахтеру. Уже в компенсированное время Николов с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

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Шахтер – Шериф – 1:1
Голы: Фернандо, 42 – Николов, 90+3

Шахтер: Пятов (Шевченко, 86), Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко (Исмаили, 67), Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон, Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасиадис, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос (Николов, 46), Аддо, А. Траоре, Янсане, Бруно.