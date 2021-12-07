Шериф зіпсував Шахтарю прощання з Лігою чемпіонів

Гол Фернандо не допоміг Шахтарю виграти / Фото: REUTERS

Донецький "Шахтар" не може занести собі в актив нинішній єврокубковий сезон. Команда посіла останнє місце у групі Ліги чемпіонів та залишилася без євровесни.

Останній матч групового етапу із Шерифом турнірного значення не мав. Але іноді справа престижу важливіша за очки. "Гірники" мали на мажорній ноті завершити мінорний сезон. Здобути хоча б одну перемогу в ЛЧ. Їм це не вдалося.

Реклама

Шахтар на правах фаворита провів матч в атаках та створив чимало гольових моментів. Двічі у першому таймі Шериф рятував каркас воріт – після ударів Соломона та Додо. А ось після удару Фернандо м'яч знайшов щілину між ногами захисників і прокотився повз воротаря в дальній кут.

Після перерви гольових моментів поменшало, але здавалося "гірники" свого не проґавлять. На останній хвилині Мудрик вийшов віч-на-віч і не переграв воротаря.

Реклама

І у ту ж мить спрацювало старе футбольне правило. Не забив Шахтар, забили Шахтарю. Вже у компенсований час Ніколов з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Читайте також: Шахтар – Шериф: відео огляд матчу Ліги чемпіонів

Реклама

Шахтар – Шериф – 1:1

Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3

Шахтар: Пятов (Шевченко, 86), Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон, Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос (Ніколов, 46), Аддо, А. Траоре, Янсане, Бруно.