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Лига чемпионов 2021/2022

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Шахтер – Шериф: видео обзор матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
7 декабря, 23:01
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Донецкий и тираспольский клубы завершают свое выступление в самом престижном еврокубке
Фернандо забил гол Шерифу
Фернандо забил гол Шерифу / Фото: REUTERS

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Шерифом.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.

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Поединок в Киеве не имеет турнирного значения. Шахтер останется на последнем месте в группе, а Шериф продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

В первом тайме "горняки" создали кучу моментов, дважды гостей спасал каркас ворот. Но "горняки" таки сумели открыть счет до перерыва. Это Фернандо ушел от опеки двух защитников и закатил мяч в дальний угол.

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Буде-Глимт

3.75

3.85

1.90
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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