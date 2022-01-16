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Шахтеру не нужен: Коноплянка ищет себе новую команду

Александр Трикиша
16 января, 13:49
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка не поехал с донецким Шахтером на тренировочный сбор в Турцию. Вероятнее всего, за "горняков" он больше не сыграет

Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер отправился в Турцию с новичками, но без Коноплянки. На клубном сайте не объяснили причины отсутствия игрока сборной Украины.

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Впрочем, немного позже в Шахтере сообщили, что Коноплянка занимается поиском новой команды. Вероятно, уже в зимнее трансферное окно футболист сменит прописку, сообщает Tribuna.com.

Коноплянку видели только на тренировках / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В текущем сезоне Коноплянка провел за Шахтер всего два матча, или суммарно 47 минут. Результативными действиями не отметился.

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Зато Женя отметился за пределами поля. Андрей Пятов и Евгений Коноплянка стали героями кинокомедии "Большая прогулка".