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Шахтарю не потрібний: Коноплянка шукає собі нову команду

Олександр Трикіша
16 січня, 13:49
Український півзахисник Євген Коноплянка не поїхав із донецьким Шахтарем на тренувальний збір до Туреччини. Найімовірніше, за "гірників" він більше не зіграє

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар подався до Туреччини з новачками, але без Коноплянки. На клубному сайті не пояснили причини відсутності гравця збірної України.

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Втім, трохи згодом у Шахтарі повідомили, що Коноплянка займається пошуком нової команди. Ймовірно, вже у зимове трансферне вікно футболіст змінить прописку, повідомляє Tribuna.com.

Коноплянку бачили лише на тренуваннях / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У поточному сезоні Коноплянка провів за Шахтар лише два матчі або сумарно 47 хвилин. Результативними діями не відзначився.

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Натомість Женя відзначився за межами поля. Андрій П'ятов та Євген Коноплянка стали героями кінокомедії "Велика прогулянка".