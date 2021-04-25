Шахтер сохранил интригу в УПЛ после поражения в Александрии

Шахтер удерживает интригу чемпионата Украины по футболу. Теперь идет борьба за серебряные медали и вторую путевку в Лигу чемпионов. В 23-м туре УПЛ "горняки" уступили Александрии и подарили надежду Заре. Между командами сейчас четыре очка разницы в турнирной таблице, но у луганчан матч в запасе.

Полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин десять лет был на контракте в Шахтере, а сегодня огорчил свою бывшую команду. В концовке первого тайма он четко реализовал пенальти.

А после перерыва Дмитрий Шастал удвоил преимущество хозяев. Он первым успел на добивание, после сэйва Трубина.

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Александрия выигрывает у гранда – 2:0 и это должно поднять команде настроение после поражения в полуфинале Кубка Украины.

Напомним, что Динамо сегодня разгромило Ингулец и досрочно стало чемпионом Украины.

Турнирная таблица