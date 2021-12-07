10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шахтер – Шериф и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов
7 декабря, 12:58
7 декабря завершается групповой этап Лиги чемпионов для 16 команд – среди поединков дня противостояние Шахтера с Шерифом на НСК "Олимпийский"

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание матчей вторника в Лиге чемпионов с котировками, обновляемыми результатами и турнирными таблицами. Онлайн Шахтер – Шериф доступен на нашем сайте.

Шахтер – Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Группа D

22:00 Шахтер – Шериф
Котировки: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Интер
Котировки: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Группа А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сити
Котировки: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге
Котировки: 1.36 – 5.90 – 7.90

Группа B

22:00 Милан – Ливерпуль
Котировки: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетико
Котировки: 2.70 – 3.35 – 2.76

Группа C

22:00 Боруссия Д – Бешикташ
Котировки: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортинг
Котировки: 1.40 – 5.40 – 7.50

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов транслирует видеосервис Megogo.

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images