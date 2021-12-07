Шахтер – Шериф и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание матчей вторника в Лиге чемпионов с котировками, обновляемыми результатами и турнирными таблицами. Онлайн Шахтер – Шериф доступен на нашем сайте.

Шахтер – Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Группа D

22:00 Шахтер – Шериф

Котировки: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Интер

Котировки: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Группа А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сити

Котировки: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге

Котировки: 1.36 – 5.90 – 7.90

Группа B

22:00 Милан – Ливерпуль

Котировки: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетико

Котировки: 2.70 – 3.35 – 2.76

Группа C

22:00 Боруссия Д – Бешикташ

Котировки: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортинг

Котировки: 1.40 – 5.40 – 7.50

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов транслирует видеосервис Megogo.