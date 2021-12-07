Шахтер – Шериф и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Вашему вниманию – расписание матчей вторника в Лиге чемпионов с котировками, обновляемыми результатами и турнирными таблицами. Онлайн Шахтер – Шериф доступен на нашем сайте.
Шахтер – Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов
ЛЧ. 6-Й ТУР. ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
Группа D
22:00 Шахтер – Шериф
Котировки: 1.58 – 4.35 – 5.90
22:00 Реал – Интер
Котировки: 2.36 – 3.45 – 3.15
Группа А
19:45 Лейпциг – Манчестер Сити
Котировки: 3.90 – 3.95 – 1.91
19:45 ПСЖ – Брюгге
Котировки: 1.36 – 5.90 – 7.90
Группа B
22:00 Милан – Ливерпуль
Котировки: 2.14 – 3.75 – 3.35
22:00 Порту – Атлетико
Котировки: 2.70 – 3.35 – 2.76
Группа C
22:00 Боруссия Д – Бешикташ
Котировки: 1.23 – 7.20 – 12.50
22:00 Аякс – Спортинг
Котировки: 1.40 – 5.40 – 7.50
В прямом эфире матчи Лиги чемпионов транслирует видеосервис Megogo.