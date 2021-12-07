10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Шериф та інші: розклад матчів вівторка у Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов
7 грудня, 12:58
7 грудня завершується груповий етап Ліги чемпіонів для 16 команд – серед поєдинків дня протистояння Шахтаря із Шерифом на НСК "Олімпійський"

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів з котируваннями, оновлюваними результатами і турнірними таблицями. Онлайн Шахтар – Шериф доступний на нашому сайті.

Шахтар – Шериф: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВІВТОРОК, 7 ГРУДНЯ

Група D

22:00 Шахтар – Шериф
Котирування: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Інтер
Котирування: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Група А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сіті
Котирування: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге
Котирування: 1.36 – 5.90 – 7.90

Група B

22:00 Мілан – Ліверпуль
Котирування: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетіко
Котирування: 2.70 – 3.35 – 2.76

Група C

22:00 Боруссія Д – Бешикташ
Котирування: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортінг
Котирування: 1.40 – 5.40 – 7.50

У прямому ефірі матчі Ліги чемпіонів транслює відеосервіс Megogo.

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images