30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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Шахтер разгромил Десну перед Реалом (видео)

Олег Люлька
30 октября, 18:53
В поединке 13-го тура УПЛ команда Роберто Де Дзерби разобралась с черниговчанами со счетом 4:1 и теперь в хорошем настроении отправится в Мадрид на встречу Лиги чемпионов с Реалом

Шахтер - Десна - 4:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Динамо, обыгравшим в гостях Мариуполь 3:2, свои три очка в субботнем поединке чемпионата Украины взял и Шахтер.

На НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили Десну 4:1.

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ОБЗОР МАТЧА

Таким образом между лидерами УПЛ, Динамо и Шахтером, сохранилась дистанция в три очка.

Отметим, что Десна, пропустив в начале встречи от Соломона, быстро отыгралась – Трубину забил воспитанник Шахтера Безбородько.

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Однако после этого "горняки" всерьез взялись за дело и благодаря точным ударам Судакова, Тете и Фернандо довели счет до крупного – 4:1.

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Шахтер – Десна – 4:1
Голы: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23

3 ноября, в среду, Шахтеру предстоит выездной поединок Лиги чемпионов с Реалом – напомним, в групповом раунде ЛЧ дончане еще не выигрывали и не забивали.