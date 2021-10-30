30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Шахтар розгромив Десну перед Реалом (відео)

Олег Люлька
30 жовтня, 18:53
У поєдинку 13-го туру УПЛ команда Роберто Де Дзербі розібралася з чернігівцями з рахунком 4:1 і тепер у доброму гуморі вирушить до Мадриду на зустріч Ліги чемпіонів з Реалом

Шахтар - Десна - 4:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Динамо, котре обіграло в гостях Маріуполь 3:2, свої три очки у суботньому поєдинку чемпіонату України взяв і Шахтар.

На НСК "Олімпійський" "гірники" розгромили Десну 4:1

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ОГЛЯД МАТЧУ

Отже, між лідерами УПЛ, Динамо та Шахтарем збереглася дистанція у три очки.

Зауважимо, що Десна, пропустивши на початку зустрічі від Соломона, швидко відігралася – Трубіну забив вихованець Шахтаря Безбородько.

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Однак після цього "гірники" всерйоз взялися за справу і завдяки влучним ударам Судакова, Тете та Фернандо довели рахунок до великого – 4:1.

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Шахтар – Десна – 4:1
Голи: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23

3 листопада, у середу, Шахтар проведе виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з Реалом – нагадаємо, у груповому раунді ЛЧ донеччани ще не вигравали і не забивали.