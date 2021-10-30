Шахтар розгромив Десну перед Реалом (відео)

Шахтар - Десна - 4:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Динамо, котре обіграло в гостях Маріуполь 3:2, свої три очки у суботньому поєдинку чемпіонату України взяв і Шахтар.

На НСК "Олімпійський" "гірники" розгромили Десну 4:1

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ОГЛЯД МАТЧУ

Отже, між лідерами УПЛ, Динамо та Шахтарем збереглася дистанція у три очки.

Зауважимо, що Десна, пропустивши на початку зустрічі від Соломона, швидко відігралася – Трубіну забив вихованець Шахтаря Безбородько.

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Однак після цього "гірники" всерйоз взялися за справу і завдяки влучним ударам Судакова, Тете та Фернандо довели рахунок до великого – 4:1.

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Шахтар – Десна – 4:1

Голи: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23

3 листопада, у середу, Шахтар проведе виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з Реалом – нагадаємо, у груповому раунді ЛЧ донеччани ще не вигравали і не забивали.