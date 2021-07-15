Шахтер представил новую форму невероятным шоу: фото и видео

Шахтер представил комплекты формы на новый сезон. Новый технический спонсор объединил в новой экипировке традиции шахтеров с современными тенденциями

Шахтер представил новую форму / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер представил новый комплект формы от нового технического спонсора Puma. Презентация состоялась в "Украинском доме", который специально к мероприятию украсили в оранжево-черные цвета. А сама презентация удивила невероятным лазерным шоу.

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Производители формы обещали, что в новом комплекте экипировки традиции шахтеров объединятся с современными тенденциями.

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Отметим, что Шахтер сменил технического спонсора впервые за 12 лет. О заключении контракта с американской компанией стало известно еще в 2020 году, но прошлый сезон "горняки" доигрывали в комплекте предыдущего производителя.

Добавим, что первый матч в новой форме Шахтер проведет 24 июля – на НСК "Олимпийский" "горняки" примут Ингулец.