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Шахтер помог Реалу войти в историю! Смотрите, как это произошло

Любомир Луканюк
3 ноября, 20:25
Мадридский Реал стал первым в истории клубом, который забил тысячу голов в Лиге чемпионов

Карим Бензема забил гол Шахтеру / Фото: REUTERS

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов – Реал принимает Шахтер.

Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте. Отличился Карим Бензема. Этот гол стал 1000-м для мадридского клуба в Лиге чемпионов. Реал стал первым клубом, который достиг этой отметки в турнире.

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Смотрите, как забивал Карим Бензема:

Напомним, две недели назад Шахтер проиграл Реалу в Киеве – 0:5. Тем не менее, донецкий клуб сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.

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