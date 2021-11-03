3 листопада 52’
Реал 1
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 0
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Металіст 1925 --
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Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
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Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар допоміг Реалу увійти до історії! Дивіться, як це сталося

Любомир Луканюк
3 листопада, 20:25
Мадридський Реал став першим в історії клубом, який забив тисячу голів у Лізі чемпіонів

Карім Бензема забив гол Шахтарю / Фото: REUTERS

У ці хвилини проходить матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Реал приймає Шахтар.

Господарі поля відкрили рахунок на 14-й хвилині. Відзначився Карім Бензема. Цей гол став 1000-м для мадридського клубу у Лізі чемпіонів. Реал став першим клубом, який досяг цієї позначки у турнірі.

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Дивіться, як забивав Карім Бензема:

Нагадаємо, два тижні тому Шахтар програв Реалу у Києві – 0:5. Тим не менш, донецький клуб зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.

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