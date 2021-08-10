Шахтер Караганда – Колос: видеообзор матча и серии пенальти в Лиге Конференций

Колос не смог пройти Шахтер Караганда в Лиге Конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Сегодня Колос отыграл второй матч Лиги Конференций против Шахтера из Караганды. Команда Руслана Костышина уступила сопернику в серии пенальти.

В первом тайме инициатива была в ногах хозяев, однако Колос создавал более опасные моменты. А после перерыва игра и вовсе шла под диктовку украинской команды.

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Правда, до серьезной опасности дело не доходило. Как итог, обе команды так и не отличились в двух очных встречах и решили судьбу путевки в раунд плей-офф в серии пенальти.

Ее Колос и провалил, реализовав лишь один удар и пропустив три гола. Вашему вниманию – видео серии пенальти и лучших моментов матча в Нур-Султане:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

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ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА И ОВЕРТАЙМА

ОБЗОР СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ