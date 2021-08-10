10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 09:00
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Первый поединок закончился победой дончан в один мяч, поэтому сегодня вице-чемпиону Украины нужно не проиграть гостям из Бельгии
Шахтер и Генк разыграют путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Шахтер и Генк разыграют путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Киеве донецкий Шахтер примет бельгийский Генк. Игра состоится на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка в 20:30.

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Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – ГЕНК

Первая встреча Шахтера и Генка в третьем раунде квалификации прошла ровно неделю назад. Бельгийцы открыли счет в первом тайме, однако донецкая команда сумела перевернуть игру после перерыва. В итоге подопечные Де Дзерби праздновали победу со счетом 2:1.

Поскольку в Лиге чемпионов правило выездного гола не действует, Шахтеру нужно как минимум не проиграть сегодня. Любое поражение в один мяч переведет игру в овертайм, а более крупное фиаско оставит дончан и вовсе без Лиги чемпионов.

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На выходных обе команды по-разному отыграли туры в своих чемпионатах. Генк вырвал три очка на выезде у Кортрейка, добыв первую победу в новом сезоне. А вот Шахтер впервые проиграл при Де Дзерби. Донецкая команда не сумела переиграть Александрию (1:2).

До нынешнего сезона Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 1.86. На ничью выставлен коэффициент 3.95, на победу гостей – 4.05. Более того, букмекеры не сомневаются, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.14.

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