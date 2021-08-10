Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый поединок закончился победой дончан в один мяч, поэтому сегодня вице-чемпиону Украины нужно не проиграть гостям из Бельгии

Шахтер и Генк разыграют путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Киеве донецкий Шахтер примет бельгийский Генк. Игра состоится на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка в 20:30.

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ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – ГЕНК

Первая встреча Шахтера и Генка в третьем раунде квалификации прошла ровно неделю назад. Бельгийцы открыли счет в первом тайме, однако донецкая команда сумела перевернуть игру после перерыва. В итоге подопечные Де Дзерби праздновали победу со счетом 2:1.

Поскольку в Лиге чемпионов правило выездного гола не действует, Шахтеру нужно как минимум не проиграть сегодня. Любое поражение в один мяч переведет игру в овертайм, а более крупное фиаско оставит дончан и вовсе без Лиги чемпионов.

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На выходных обе команды по-разному отыграли туры в своих чемпионатах. Генк вырвал три очка на выезде у Кортрейка, добыв первую победу в новом сезоне. А вот Шахтер впервые проиграл при Де Дзерби. Донецкая команда не сумела переиграть Александрию (1:2).

До нынешнего сезона Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 1.86. На ничью выставлен коэффициент 3.95, на победу гостей – 4.05. Более того, букмекеры не сомневаются, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.14.