Шахтар Караганда – Колос: відеоогляд матчу і серії пенальті в Лізі Конференцій

Колос не зміг пройти Шахтар Караганда в Лізі Конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Сьогодні Колос відіграв другий матч Ліги Конференцій проти Шахтаря з Караганди. Команда Руслана Костишина поступилася супернику в серії пенальті.

У першому таймі ініціатива була в ногах господарів, проте Колос створював більш небезпечні моменти. А після перерви гра і зовсім йшла під диктовку української команди.

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Правда, до серйозної небезпеки справа не доходила. Як підсумок, обидві команди так і не відзначилися у двох очних зустрічах і вирішили долю путівки в раунд плей-офф в серії пенальті.

Її Колос і провалив, реалізувавши лише один удар і пропустивши три голи. До вашої уваги – відео серії пенальті і найкращих моментів матчу в Нур-Султані:

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

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ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ І ОВЕРТАЙМУ

ОГЛЯД СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ