28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Интер: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Александр Трикиша
28 сентября, 19:21
Шахтер и Интер встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Киеве на Олимпийском и начнется в 19:45

Шахтер и Интер встречаются в Лиге чемпионов

Трансляция матча Шахтер – Интер уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

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Шахтер и Интер синхронно проиграли в стартовом туре Лиги чемпионов. "Горняки" сенсационно уступили Шерифу в Тирасполе, а Интер дома с минимальным счетом был бит Реалом.

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Так что сегодня командам необходимо цепляться за очки, чтобы не вылететь из борьбы на выход в следующий раунд уже в начале группового этапа.

Букмекеры считают Интер фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 1.62, на ничью – 4.10, на победу Шахтера – 5.25.

Кстати, Шахтер и Интер сыграют между собой в третьем сезоне подряд. В 2020-м команды встречались в полуфинале Лиги Европы и тогда дальше прошел итальянский гранд.

Спустя пару месяцев команды играли в одной группе Лиги чемпионов, где "горняки" опередили именитого соперника. И теперь нас ждет очередная встреча команд.

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