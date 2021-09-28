28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 2’
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Інтер: стрім матчу Ліги чемпіонів на YouTube

Олександр Трикіша
28 вересня, 19:21
Шахтар і Інтер зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в Києві на Олімпійському і почнеться о 19:45

Шахтар і Інтер зустрічаються в Лізі чемпіонів

Трансляція матчу Шахтар – Інтер вже доступна на нашому сайті. Крім цього, ми проведемо стрім матчу на нашому Youtube-каналі.

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Шахтар і Інтер синхронно програли в стартовому турі Ліги чемпіонів. "Гірники" сенсаційно поступилися Шерифу в Тирасполі, а Інтер вдома з мінімальним рахунком був битий Реалом.

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Так що сьогодні командам необхідно чіплятися за очки, щоб не вилетіти з боротьби на вихід в наступний раунд вже на початку групового етапу.

Букмекери вважають Інтер фаворитом зустрічі: rоефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі – 1.62, на нічию – 4.10, на перемогу Шахтаря – 5.25.

До речі, Шахтар і Інтер зіграють між собою в третьому сезоні поспіль. У 2020-му команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи і тоді далі пройшов італійський гранд.

Через пару місяців команди грали в одній групі Ліги чемпіонів, де "гірники" випередили іменитого суперника. І тепер нас чекає чергова зустріч команд.

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