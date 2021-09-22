Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть матч за Суперкубок Украины

Главное противостояние украинского футбола

Первое в истории противостояние Шахтера Роберто Де Дзерби и Динамо Мирчи Луческу начнется сегодня в 21:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн Шахтер Динамо с видео голов доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ДИНАМО

СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Среда, 22 сентября. "Футбол 1" 21:00 LIVE

Среда, 22 сентября. OLL.TV 21:00 LIVE

Четверг, 23 сентября. "Футбол 1" 11:00 повтор

Четверг, 23 сентября. "Футбол 2" 18:55 повтор

Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 08:55 повтор

Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтер

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Напомним, помимо Динамо и Шахтера, ни один другой клуб страны не выигрывал Суперкубок Украины. Киевляне делали это девять раз, "горняки" – восемь. В прошлогоднем поединке на НСК "Олимпийский" Динамо одолело Шахтер 3:1.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают в 317 миллионов евро, при этом один игрок Шахтера, в среднем, почти на два миллиона евро дороже одного футболиста Динамо.

В текущем чемпионате Украины Динамо после 8 туров лидирует с 22 очками, опережая Шахтер на три балла.

В восьмом туре Шахтер обыграл Мариуполь 5:0, а Динамо Александрию – 1:0.

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