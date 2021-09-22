22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть матч за Суперкубок Украины

Олег Люлька
22 сентября, 11:29
Поединок за первый трофей украинского футбольного сезона состоится в среду, 22 сентября. Начало – в 21:00. Матч горняков и киевлян покажут на ТВ и в интернете

Главное противостояние украинского футбола

Первое в истории противостояние Шахтера Роберто Де Дзерби и Динамо Мирчи Луческу начнется сегодня в 21:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн Шахтер Динамо с видео голов доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

  • Среда, 22 сентября. "Футбол 1" 21:00 LIVE
  • Среда, 22 сентября. OLL.TV 21:00 LIVE
  • Четверг, 23 сентября. "Футбол 1" 11:00 повтор
  • Четверг, 23 сентября. "Футбол 2" 18:55 повтор
  • Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 08:55 повтор
  • Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтер

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Напомним, помимо Динамо и Шахтера, ни один другой клуб страны не выигрывал Суперкубок Украины. Киевляне делали это девять раз, "горняки" – восемь. В прошлогоднем поединке на НСК "Олимпийский" Динамо одолело Шахтер 3:1.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают в 317 миллионов евро, при этом один игрок Шахтера, в среднем, почти на два миллиона евро дороже одного футболиста Динамо.

В текущем чемпионате Украины Динамо после 8 туров лидирует с 22 очками, опережая Шахтер на три балла.

В восьмом туре Шахтер обыграл Мариуполь 5:0, а Динамо Александрию – 1:0.

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