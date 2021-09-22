22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися матч за Суперкубок України

Олег Люлька
22 вересня, 11:29
Поєдинок за перший трофей українського футбольного сезону відбудеться в середу, 22 вересня. Початок – о 21:00. Матч "гірників" і киян покажуть на ТБ і в інтернеті

Головне протистояння українського футболу

Перше в історії протистояння Шахтаря Роберто Де Дзербі і Динамо Мірчі Луческу розпочнеться сьогодні о 21:00 на НСК "Олімпійський". Онлайн Шахтар Динамо з відео голів доступний на нашому сайті.

ШАХТАР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦІЙ

  • Середа, 22 вересня. "Футбол 1" 21:00 LIVE
  • Середа, 22 вересня. OLL.TV 21:00 LIVE
  • Четвер, 23 вересня. "Футбол 1" 11:00 повтор
  • Четвер, 23 вересня. "Футбол 2" 18:55 повтор
  • П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 8:55 повтор
  • П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтар

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Нагадаємо, крім Динамо і Шахтаря, жоден інший клуб країни не вигравав Суперкубок України. Кияни робили це дев'ять разів, "гірники" – вісім. У торішньому поєдинку на НСК "Олімпійський" Динамо здолало Шахтар 3:1.

Суперкубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Відзначимо, що сумарну вартість команд аналітики Transfermarkt оцінюють в 317 мільйонів євро, водночас один гравець Шахтаря, загалом, майже на два мільйони євро дорожчий за одного футболіста Динамо.

У теперішньому чемпіонаті України Динамо після 8 турів лідирує з 22 очками, випереджаючи Шахтар на три бали.

У восьмому турі Шахтар обіграв Маріуполь 5:0, а Динамо Олександрію – 1:0.

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