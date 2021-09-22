Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися матч за Суперкубок України

Головне протистояння українського футболу

Перше в історії протистояння Шахтаря Роберто Де Дзербі і Динамо Мірчі Луческу розпочнеться сьогодні о 21:00 на НСК "Олімпійський". Онлайн Шахтар Динамо з відео голів доступний на нашому сайті.

ШАХТАР – ДИНАМО

СПИСОК ТРАНСЛЯЦІЙ

Середа, 22 вересня. "Футбол 1" 21:00 LIVE

Середа, 22 вересня. OLL.TV 21:00 LIVE

Четвер, 23 вересня. "Футбол 1" 11:00 повтор

Четвер, 23 вересня. "Футбол 2" 18:55 повтор

П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 8:55 повтор

П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтар

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Нагадаємо, крім Динамо і Шахтаря, жоден інший клуб країни не вигравав Суперкубок України. Кияни робили це дев'ять разів, "гірники" – вісім. У торішньому поєдинку на НСК "Олімпійський" Динамо здолало Шахтар 3:1.

Суперкубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Відзначимо, що сумарну вартість команд аналітики Transfermarkt оцінюють в 317 мільйонів євро, водночас один гравець Шахтаря, загалом, майже на два мільйони євро дорожчий за одного футболіста Динамо.

У теперішньому чемпіонаті України Динамо після 8 турів лідирує з 22 очками, випереджаючи Шахтар на три бали.

У восьмому турі Шахтар обіграв Маріуполь 5:0, а Динамо Олександрію – 1:0.

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