Шахтер – Динамо: букмекеры подсчитали, кто выиграет Суперкубок

Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.

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Кто фаворит матча?

Шансы обеих команд завоевать престижный трофей примерно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.70, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.

Сколько голов будет забито?

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Букмекеры считают, что сегодня нас ожидает результативный матч. Вероятность того, что мы увидим 2 или 3 гола – 1.89.

Кто забьет гол?

Наиболее вероятными голеадорами сегодняшнего матча являются форвард "горняков" Лассина Траоре и вингер Динамо Виктор Цыганков.

Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55

(Шахтер) – 2.55 Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55

(Динамо) – 2.55 Манор Соломон (Шахтер) – 2.75

(Шахтер) – 2.75 Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00

(Динамо) – 3.00 Илья Шкурин (Динамо) – 3.20

(Динамо) – 3.20 Фернандо (Шахтер) – 3.55

(Шахтер) – 3.55 Алан Патрик (Шахтер) – 3.75

(Шахтер) – 3.75 Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00

(Динамо) – 4.00 Педриньо (Шахтер) – 4.00

Счет в матче

Самым вероятным счетом в матче букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 5.80. Таким образом большая вероятность, что мы увидим серию послематчевых пенальти.

Вариант минимальной победы со счетом 1:0 каждой из команд котируется – 8.30.

Добавим, что в прямая трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.

Смотрите как сыграли в Суперкубке-2020 Шахтер и Динамо