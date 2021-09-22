22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
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Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
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Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Шахтер – Динамо: букмекеры подсчитали, кто выиграет Суперкубок

Сергей Шаховец
22 сентября, 16:46
Донецкая и киевская команды имеют примерно равные шансы на то, чтобы стать обладателем Суперкубка Украины 2021

Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.

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Кто фаворит матча?

Шансы обеих команд завоевать престижный трофей примерно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.70, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.

Сколько голов будет забито?

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Букмекеры считают, что сегодня нас ожидает результативный матч. Вероятность того, что мы увидим 2 или 3 гола – 1.89.

Кто забьет гол?

Наиболее вероятными голеадорами сегодняшнего матча являются форвард "горняков" Лассина Траоре и вингер Динамо Виктор Цыганков.

  • Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55
  • Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
  • Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00
  • Илья Шкурин (Динамо) – 3.20
  • Фернандо (Шахтер) – 3.55
  • Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
  • Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00
  • Педриньо (Шахтер) – 4.00

Счет в матче

Самым вероятным счетом в матче букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 5.80. Таким образом большая вероятность, что мы увидим серию послематчевых пенальти.

Вариант минимальной победы со счетом 1:0 каждой из команд котируется – 8.30.

Добавим, что в прямая трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.

Смотрите как сыграли в Суперкубке-2020 Шахтер и Динамо

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