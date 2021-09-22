Шахтар – Динамо: букмекери підрахували, хто виграє Суперкубок

Шахтар і Динамо битимуться за Суперкубок України / Фото: официальный сайт УПЛ

У середу, 22 вересня, на НСК Олімпійський в Києві відбудеться матч за Суперкубок України, в якому зіграють київське Динамо і донецький Шахтар. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.

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Хто фаворит матчу?

Шанси обох команд завоювати престижний трофей приблизно рівні. На перемогу Шахтаря в основний час виставлений коефіцієнт 2.70, а на виграш Динамо – 2.75. Імовірність нічиєї по закінченні 90 хвилин ігрового часу становить 3.15.

Скільки голів буде забито?

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Букмекери вважають, що сьогодні на нас чекає результативний матч. Імовірність того, що ми побачимо 2 або 3 голи – 1.89.

Хто заб'є гол?

Найбільш ймовірними голеадорами сьогоднішнього матчу є форвард "гірників" Лассіна Траоре і вінгер Динамо Віктор Циганков.

Лассіна Траоре (Шахтар) – 2.55

(Шахтар) – 2.55 Віктор Циганков (Динамо) – 2.55

(Динамо) – 2.55 Манор Соломон (Шахтар) – 2.75

(Шахтар) – 2.75 Віталій Буяльський (Динамо) – 3.00

(Динамо) – 3.00 Ілля Шкурін (Динамо) – 3.20

(Динамо) – 3.20 Фернандо (Шахтар) – 3.55

(Шахтар) – 3.55 Алан Патрік (Шахтар) – 3.75

(Шахтар) – 3.75 Беньямін Вербич (Динамо) – 4.00

(Динамо) – 4.00 Педрінньо (Шахтар) – 4.00

Рахунок в матчі

Найімовірнішим рахунком в матчі букмекери називають 1:1 з коефіцієнтом 5.80. Таким чином велика ймовірність, що ми побачимо серію післяматчевих пенальті.

Варіант мінімальної перемоги з рахунком 1:0 кожної з команд котирується – 8.30.

Додамо, що в пряма трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV.

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