22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Шахтар – Динамо: букмекери підрахували, хто виграє Суперкубок

Сергій Шаховець
22 вересня, 16:46
Донецька і київська команди мають приблизно рівні шанси на те, щоб стати володарем Суперкубка України 2021

Шахтар і Динамо битимуться за Суперкубок України / Фото: официальный сайт УПЛ

У середу, 22 вересня, на НСК Олімпійський в Києві відбудеться матч за Суперкубок України, в якому зіграють київське Динамо і донецький Шахтар. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.

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Хто фаворит матчу?

Шанси обох команд завоювати престижний трофей приблизно рівні. На перемогу Шахтаря в основний час виставлений коефіцієнт 2.70, а на виграш Динамо – 2.75. Імовірність нічиєї по закінченні 90 хвилин ігрового часу становить 3.15.

Скільки голів буде забито?

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Букмекери вважають, що сьогодні на нас чекає результативний матч. Імовірність того, що ми побачимо 2 або 3 голи – 1.89.

Хто заб'є гол?

Найбільш ймовірними голеадорами сьогоднішнього матчу є форвард "гірників" Лассіна Траоре і вінгер Динамо Віктор Циганков.

  • Лассіна Траоре (Шахтар) – 2.55
  • Віктор Циганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтар) – 2.75
  • Віталій Буяльський (Динамо) – 3.00
  • Ілля Шкурін (Динамо) – 3.20
  • Фернандо (Шахтар) – 3.55
  • Алан Патрік (Шахтар) – 3.75
  • Беньямін Вербич (Динамо) – 4.00
  • Педрінньо (Шахтар) – 4.00

Рахунок в матчі

Найімовірнішим рахунком в матчі букмекери називають 1:1 з коефіцієнтом 5.80. Таким чином велика ймовірність, що ми побачимо серію післяматчевих пенальті.

Варіант мінімальної перемоги з рахунком 1:0 кожної з команд котирується – 8.30.

Додамо, що в пряма трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV.

Дивіться як зіграли в Суперкубку-2020 Шахтар і Динамо

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