30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Шахтер – Десна: онлайн матча УПЛ

Любомир Луканюк
30 октября, 11:03
Гранд украинского футбола против амбициозного середнячка. Следите за матчем чемпионата Украины на нашем сайте

30 октября, в субботу, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матча 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий Шахтер принимает черниговскую Десну.

Начало встречи в 17:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Шахтер – Десна.

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ШАХТЕР – ДЕСНА

Турнирное положение

Перед 13-м туром "горняки" отставали на три очка от лидирующего Динамо. А вот черниговский клуб не слишком удачно начал этот сезон. Команда пока не может выиграть четыре матча подряд и находится в середине УПЛ.

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История противостояния

Всего Шахтер и Десна в чемпионате Украины сыграли 8 матчей. Семь побед у донецкого клуба, еще одна встреча завершилась вничью.

Смотрите, как играли предыдущий свой матч эти команды:

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Где смотреть

В прямой трансляции матч Шахтер – Десна можно посмотреть на телеканале Футбол 1.

Кто фаворит

Хозяева поля должны выиграть без видимых проблем, именно так считают букмекеры. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.9, на победу Десны – 12.00.

Вероятность исхода: победа Шахтера – 76%, ничья – 16%, Десна – 8%.

Напомним, что сегодня состоится еще один поединок УПЛ. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.