30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Шахтар – Десна: онлайн матчу УПЛ

Любомир Луканюк
30 жовтня, 11:03
Гранд українського футболу проти амбітного середнячка. Стежте за матчем чемпіонату України на нашому сайті

30 жовтня, у суботу, у Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч 13-го туру чемпіонату України з футболу. Донецький Шахтар приймає чернігівську Десну.

Початок зустрічі о 17:00. Ми проводимо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Десна.

Реклама

ШАХТАР – ДЕСНА

Турнірне становище

Перед 13-м туром "гірники" відставали на три очки від Динамо. А ось чернігівський клуб не надто вдало розпочав цей сезон. Команда поки що не може виграти чотири матчі поспіль і знаходиться в середині УПЛ.

Реклама

Історія протистояння

Загалом Шахтар та Десна у чемпіонаті України зіграли 8 матчів. Сім перемог у донецького клубу ще одна зустріч завершилася внічию.

Дивіться, як грали попередній матч ці команди:

Реклама

Де дивитись

У прямій трансляції матч Шахтар – Десна можна переглянути на телеканалі Футбол 1.

Хто фаворит

Хазяї поля мають виграти без видимих проблем, саме так вважають букмекери. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.9, на перемогу Десни – 12.00.

Імовірність результату: перемога Шахтаря – 76%, нічия – 16%, Десна – 8%.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться ще один поєдинок УПЛ. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.