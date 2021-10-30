Шахтар – Десна: онлайн матчу УПЛ

30 жовтня, у суботу, у Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч 13-го туру чемпіонату України з футболу. Донецький Шахтар приймає чернігівську Десну.

Початок зустрічі о 17:00. Ми проводимо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Десна.

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ШАХТАР – ДЕСНА

Турнірне становище

Перед 13-м туром "гірники" відставали на три очки від Динамо. А ось чернігівський клуб не надто вдало розпочав цей сезон. Команда поки що не може виграти чотири матчі поспіль і знаходиться в середині УПЛ.

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Історія протистояння

Загалом Шахтар та Десна у чемпіонаті України зіграли 8 матчів. Сім перемог у донецького клубу ще одна зустріч завершилася внічию.

Дивіться, як грали попередній матч ці команди:

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Де дивитись

У прямій трансляції матч Шахтар – Десна можна переглянути на телеканалі Футбол 1.

Хто фаворит

Хазяї поля мають виграти без видимих проблем, саме так вважають букмекери. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.9, на перемогу Десни – 12.00.

Імовірність результату: перемога Шахтаря – 76%, нічия – 16%, Десна – 8%.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться ще один поєдинок УПЛ. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.