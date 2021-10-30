30 октября 51’
Мариуполь 1
Динамо 2
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Шахтер – Десна: когда и где смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
30 октября, 14:11
30 октября в Киеве вторая команда Премьер-лиги принимает середняка. Список трансляций матча Шахтер – Десна

Манор Соломон, "Шахтер" - "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 30 октября, будет сыграно несколько поединков 13-го тура украинской Премьер-лиги. В Киеве встретятся донецкий Шахтер и черниговская Десна.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Десна идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Футбол 1.

Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит донецкий клуб. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.9, на победу Десны – 12.00. Вероятность исхода: победа Шахтера – 76%, ничья – 16%, Десна – 8%.

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Надо отметить, что черниговский клуб еще ни разу не побеждал Шахтер. В восьми поединках в УПЛ лишь однажды была ничья, а еще семь встреч выиграли "горняки".