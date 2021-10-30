30 жовтня 46’
Маріуполь 1
Динамо 2
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Шахтар – Десна: коли і де дивитись матч УПЛ

Любомир Луканюк
30 жовтня, 14:11
30 жовтня у Києві друга команда Прем'єр-ліги приймає середняка. Список трансляцій матчу Шахтар – Десна

Манор Соломон, "Шахтар" - "Десна" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У суботу, 30 жовтня, буде зіграно кілька поєдинків 13-го туру української Прем'єр-ліги. У Києві зустрінуться донецький Шахтар та чернігівська Десна.

Коли початок. Матч чемпіонату України на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Деснайде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на телеканалі Футбол 1.

Хто переможець. У букмекерських конторах лідер донецький клуб. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.9, на перемогу Десни – 12.00. Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 76%, нічия – 16%, Десна – 8%.

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Слід зазначити, що чернігівський клуб ще жодного разу не перемагав Шахтар. У восьми поєдинках в УПЛ лише одного разу була нічия, а ще сім зустрічей виграли "гірники".