Шахтар – Десна: коли і де дивитись матч УПЛ

Манор Соломон, "Шахтар" - "Десна" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У суботу, 30 жовтня, буде зіграно кілька поєдинків 13-го туру української Прем'єр-ліги. У Києві зустрінуться донецький Шахтар та чернігівська Десна.

Коли початок. Матч чемпіонату України на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Деснайде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на телеканалі Футбол 1.

Хто переможець. У букмекерських конторах лідер донецький клуб. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.9, на перемогу Десни – 12.00. Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 76%, нічия – 16%, Десна – 8%.

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Слід зазначити, що чернігівський клуб ще жодного разу не перемагав Шахтар. У восьми поєдинках в УПЛ лише одного разу була нічия, а ще сім зустрічей виграли "гірники".