Шахтер – Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Роберто Де Дзерби проведет свой четвертый матч у руля Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч третьего тура чемпионата Украины 2021/2022 между Шахтером и Александрией начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 3 тура чемпионата Украины по футболу

Где смотреть матч Шахтер – Александрия? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Шахтер – Александрия пройдет у нас на сайте.

Если же вы не успели посмотреть матч в прямом эфире, в повторе его можно будет увидеть этой ночью:

в 01:55 на телеканале Футбол 2

в 04:00 на телеканале Футбол 1

Донецкая команда провела уже три поединка при Роберто Де Дзерби и каждый раз оказывалась победителем. В чемпионате Украины "горняки" были сильнее Ингульца (2:1) и Львова (3:0). А в Лиге чемпионов Шахтер одолел Генк в 3-ем раунде квалификации.

Александрия также успешно начала чемпионат, одолев на выезде Зарю. Впрочем, осечка во втором туре с Минаем испортила картину. По игре команда Юрия Гуры выглядела интереснее закарпатцев, однако пропустила решающий гол на последней минуте.

Реклама

Читайте также: Семейный сектор и бесплатные сладости – что ждет болельщиков Шахтера на матче с Александрией

Личные встречи. Шахтер и Александрия встречались друг с другом 29 раз. Подавляющее большинство игр оказывались за дончанами – 22. Еще пять раз команды расписывали ничью, а Александрия триумфовала дважды.

Матчи прошлого сезона особенно успешно сложились для "аграриев". В гостях подопечные еще Шарана довольствовались ничьей (1:1), а дома Александрия оказалась сильнее команды Луиша Каштру (2:0). Та победа, к слову, де-юре подарила Динамо чемпионство.

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф дончан составляет всего 1.19, тогда как на победу Александрии – аж 16.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ