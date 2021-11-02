2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Севилья – Лилль: когда начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 15:19
Обе команды сохраняют шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч завершился без голов / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов: расписание, результаты и котировки всех поединков. В группе G встречаются испанская Севилья и французский Лилль.

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Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контора считают, что у испанцев больше шансов выиграть сегодня. Котировки на победу Севильи – 1.57, на ничью – 3.95, на победу Лилля – 6.80.

История противостояния. Это будет пятая встреча команд в еврокубках. Три поединка прошли в Лиге Европы: две победы Лилля и один раз выиграла Севилья.

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А в прошлом туре Лиги чемпионов была зафиксирована ничья – 0:0.

Турнирные расклады. В этой группе Зальцбург выйдет в 1/8 финала в случае победы над Вольфсбургом. Сохраняют шансы на вторую путевку в плей-офф ЛЧ и Севилья с Лиллем.

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