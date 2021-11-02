2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Севілья – Лілль: коли початок і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 15:19
Обидві команди зберігають шанси пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший матч завершився без голів / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів: розклад, результати та котирування всіх поєдинків. У групі G зустрічаються іспанська Севілья та французький Лілль.

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Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто переможець. Аналітики букмекерських контора вважають, що іспанці мають більше шансів виграти сьогодні. Котирування на перемогу Севільї – 1.57, на нічию – 3.95, на перемогу Лілля – 6.80.

Історія протистояння. Це буде п'ята зустріч команд у єврокубках. Три поєдинки пройшли у Лізі Європи: дві перемоги Лілля та один раз виграла Севілья.

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А минулого туру Ліги чемпіонів була зафіксована нічия – 0:0.

Турнірний розклад. У цій групі Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги над Вольфсбургом. Зберігають шанси на другу путівку до плей-офф ЛЧ і Севілья з Ліллем.

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