Севілья – Лілль: коли початок і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Перший матч завершився без голів / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів: розклад, результати та котирування всіх поєдинків. У групі G зустрічаються іспанська Севілья та французький Лілль.

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Хто переможець. Аналітики букмекерських контора вважають, що іспанці мають більше шансів виграти сьогодні. Котирування на перемогу Севільї – 1.57, на нічию – 3.95, на перемогу Лілля – 6.80.

Історія протистояння. Це буде п'ята зустріч команд у єврокубках. Три поєдинки пройшли у Лізі Європи: дві перемоги Лілля та один раз виграла Севілья.

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А минулого туру Ліги чемпіонів була зафіксована нічия – 0:0.

Турнірний розклад. У цій групі Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги над Вольфсбургом. Зберігають шанси на другу путівку до плей-офф ЛЧ і Севілья з Ліллем.