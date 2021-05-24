Сенсация в чемпионате Франции! ПСЖ остался без золотых медалей

Неймар и компания впервые с 2017 года остались без золотых медалей. Титул чемпиона в этом сезоне завоевал Лилль. А еще определился потенциальный соперник Шахтера

Лилль прервал гегемонию ПСЖ во Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Сенсация в чемпионате Франции таки свершилась! В заключительном туре Лилль обыграл Анже и сохранил за собой первое место в турнирной таблице, а вместе с этим завоевал золотые медали Лиги 1.

Читайте также: Ювентус выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Милан выступит в турнире впервые с 2014 года

Лилль всего на один балл опередил Пари Сен-Жермен с Неймаром и Мбаппе в составе. Парижский гранд потерял много очков в середине сезона и не смог наверстать упущенное после смены главного тренера.

Лилль стал чемпионом Франции в четвертый раз и впервые с 2011 года, а ПСЖ финишировал ниже первого места впервые с 2017 года, когда их опередил Монако с юным Мбаппе в составе.

Реклама

Читайте также: Ливерпуль ликует, а в Лестере слезы: драма на финише чемпионата Англии

Добавим, что третье место, а вместе с ней и путевку в квалификацию Лии чемпионов завоевал Монако и теперь может стать соперником донецкого Шахтера. Кстати, ранее мы писали, что Шахтер будет сеяным в квалификации Лиги чемпионов.