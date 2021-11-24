24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Семья крушителей Ломаченко трещит по швам: отец пригрозил бросить Лопеса

Олег Люлька
24 ноября, 13:09
Теофимо Лопес-старший прекратит тренировать своего сына, если 27 ноября тот не нокаутирует в ранних раундах австралийца Джорджа Камбососа

Лопес и Ломаченко со своими отцами-тренерами / Фото: Instagram

Американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос подерутся на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в ближайшие выходные – за две недели до того, как там же Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми.

Чтобы Лопес побыстрее разделался с Камбососом, Теофимо-старший пригрозил сыну.

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"Если Теофимо не нокаутирует этого парня за три раунда, то я откажусь его тренировать, – заявил Лопес-старший каналу iFL TV. – Кто такой этот Камбосос? Куча д***ма. Он никогда не дрался с бойцами уровня Комми и Ломаченко, который побеждал мой сын".

По словам Теофимо Лопеса-старшего, после победы над Камбососом они планируют покинуть легкий вес и подраться с Джошем Тейлором за чемпионский титул в первом полусреднем дивизионе.

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Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

Тем временем Василий Ломаченко под руководством своего отца готовится в США к бою с Ричардом Комми, который накануне показал, каким образом собирается избежать нокаута в поединке с Ломой 11 декабря.

Ломаченко vs Комми / Фото: Instagram