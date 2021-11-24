24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Родина кривдників Ломаченка тріщить по швах: батько погрозив кинути Лопеса

Олег Люлька
24 листопада, 13:09
Теофімо Лопес-старший припинить тренувати свого сина, якщо 27 листопада той не нокаутує в ранніх раундах австралійця Джорджа Камбососа

Лопес і Ломаченко зі своїми батьками-тренерами / Фото: Instagram

Американець Теофімо Лопес і австралієць Джордж Камбосос поб'ються на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку найближчими вихідними – за два тижні до того, як там же Василь Ломаченко зустрінеться із Річардом Коммі.

Щоб Лопес якнайшвидше впорався з Камбососом, Теофімо-старший пригрозив синові.

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"Якщо Теофімо не нокаутує цього хлопця за три раунди, то я відмовлюся його тренувати, – заявив Лопес-старший каналу iFL TV. – Хто такий Камбосос? Купа л**на. Він ніколи не бився з бійцями рівня Коммі та Ломаченка, який перемагав мій син".

За словами Теофімо Лопеса-старшого, після перемоги над Камбососом вони планують залишити легку вагу та побитися з Джошем Тейлором за чемпіонський титул у першому напівсередньому дивізіоні.

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Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

Тим часом, Василь Ломаченко під керівництвом свого батька готується в США до бою з Річардом Коммі, який напередодні показав, яким чином збирається уникнути нокауту у поєдинку із Ломою 11 грудня.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Instagram