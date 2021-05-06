Сельский Колос выиграл битву за Европу: обзор ключевого матча с Александрией

Клуб из Ковалевки после победы в 25 туре украинской Премьер-лиги идет четвертым и уже не опустится ниже пятого места в турнирной таблице

Александрия - Колос / Фото: ПФК "Александрия"

Ковалевский Колос в 25-м туре украинской Премьер-лиги переиграл Александрию со счетом 2:0 и обеспечил себе место в еврокубках уже второй сезон кряду. А вот команда из Кировоградской области еще ранее осталась без Европы. Ранее триллер в Полтаве завершился никому не нужной ничьей.

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На 42-й минуте встречи Кирилл Петров вывел Колос вперед, реализовав пенальти. А на 57-й Павел Ориховский удвоил преимущество ковалевцев. Александрия, которую в турнирной таблице подпирают Днепр-1 и Львов, пошла на штурм, но забить так и не смогла.

Сейчас ковалевцы идут на четвертом месте, но даже в случае поражения Колоса от Динамо в последнем туре чемпионата Украины и побед конкурентов, команда Руслана Костышина ни при каких раскладах уже не опустится ниже пятой позиции. А это значит, что в следующем сезоне она сыграет в квалификации Лиге конференций УЕФА.

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Ранее Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме. На 51-й минуте столичная команда, которая досрочно стала чемпионом, осталась в меньшинстве после удаления Карлоса де Пены.

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