Селезнев с голым торсом заговорил по-украински! Теперь полгода не будет давать интервью (видео)

Форвард Миная на радостях явился в эфире без футболки и не скрывал эмоции от победы над Александрией

Евгений Селезнев отыграл 69 минут в победном для Миная матче с Александрией

Сегодня состоялся поединок 2-го тура чемпионата Украины. Минай сумел вырвать дома победу над Александрией благодаря голу Вишневского на 90 минуте.

Со стартового свистка участие в игре принял Евгений Селезнев, который находился без футбольной практики после скандального ухода из Колоса. Сам форвард покинул поле в середине второго тайма.

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После встречи с Александрией экс-игрок сборной Украины дал интервью телеканалу Футбол. Евгений рассказал о своих эмоциях после возвращения в УПЛ.

"Хорошие впечатления. Очень приятно после полугода вернуться в большой футбол. Очень классные эмоции. Хочу некоторым людям сказать спасибо за то, что сделали меня сильнее. Отдельно хочу поблагодарить руководство команды за то, что поверили в меня. Спасибо и Андрею Васильевичу Павелко за то, что помог мне вернуться в большой футбол. Сразу хочу сказать, что это будет одно интервью и больше полгода не буду разговаривать. Я пришел сюда не отбывать номер. Неважно, сколько забью я, главное – чтобы побеждала команда. У нас молодые игроки, я должен им помочь. Будем набирать форму, у нас очень хороший коллектив. Он напомнил мне времена Днепра, очень молодые и сплоченные".

Также Селезнев рассказал, за счет чего Минай смог переиграть Александрию.

"Сегодня удалось победить за счет коллектива, характера, сплоченности, болельщиков, тренера. Нет чего-то одного, что можно выделить. Есть коллектив Миная и все. Мы как семья. Когда не играешь полгода, очень сложно. Но главное, что эти моменты у меня есть".

К слову, все интервью Евгений давал на украинском языке, что для него не свойственно. Селезнев извинился перед болельщиками за свое не лучшее произношение.

"Извините за мой украинский, но я буду стараться больше разговаривать на украинском".

Вашему вниманию – видео интервью Селезнева в оригинале:

Отметим, что Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. На счету экс-игрока Шахтера и Днепра 116 точных ударов. По этому показателю он уступает Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124).

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