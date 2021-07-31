Селезньов з голим торсом заговорив українською! Тепер півроку не буде давати інтерв'ю (відео)

Форвард Миная на радощах з'явився в ефірі без футболки та не приховував емоції від перемоги над Олександрією

Євген Селезньов відіграв 69 хвилин в переможному для Миная матчі з Олександрією

Сьогодні відбувся поєдинок 2-го туру чемпіонату України. Минай зумів вирвати вдома перемогу над Олександрією завдяки голу Вишневського на 90 хвилині.

Зі стартового свистка участь в грі прийняв Євген Селезньов, який перебував без футбольної практики після скандального відходу з Колоса. Сам форвард залишив поле в середині другого тайму.

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Після зустрічі з Олександрією ексгравець збірної України дав інтерв'ю телеканалу Футбол. Євген розповів про свої емоції після повернення в УПЛ.

"Хороші враження. Дуже приємно після півроку повернутися у великий футбол. Дуже файні емоції. Хочу деяким людям сказати спасибі за те, що зробили мене сильнішим. Окремо хочу подякувати керівництву команди за те, що повірили в мене. Спасибі і Андрію Васильовичу Павелку за те, що допоміг мені повернутися у великий футбол. Відразу хочу сказати, що це буде одне інтерв'ю і більше півроку не буду розмовляти. Я прийшов сюди не відбувати номер. Неважливо, скільки заб'ю я, головне – щоб перемагала команда. У нас молоді гравці, я повинен їм допомогти. Будемо набирати форму, у нас дуже хороший колектив. Він нагадав мені часи Дніпра, дуже молоді і згуртовані".

Також Селезньов розповів, за рахунок чого Минай зміг переграти Олександрію.

"Сьогодні вдалося перемогти за рахунок колективу, характеру, згуртованості, уболівальників, тренера. Нема чогось одного, що можна виділити. Є колектив Миная і все. Ми як сім'я. Коли не граєш півроку, дуже складно. Але головне, що ці моменти у мене є".

До слова, все інтерв'ю Євген давав українською мовою, що для нього не властиво. Селезньов вибачився перед уболівальниками за свою не найкращу вимову.

"Вибачте за мою українську, але я буду намагатися більше розмовляти українською".

До вашої уваги – відео інтерв'ю Селезньова в оригіналі:

Відмітимо, що Селезньов є одним з найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. На рахунку ексгравця Шахтаря і Дніпра 116 точних ударів. За цим показником він поступається Сергію Реброву (123) та Максиму Шацьких (124).

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